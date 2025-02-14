الجمعة 14 فبراير 2025
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

مصرع وإصابة 6 أشخاص
مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

 سجلت محافظة المنيا خلال الساعات الأخيرة حوادث مؤسفة أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في ثلاث حوادث منفصلة، حيث تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا عبر غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة "ع. ف. ط."، 27 عامًا، ربة منزل، إثر تعرضها لصعق كهربائي في إحدى قرى مركز مطاي. 

مصرع ربه منزل في المنيا 

فور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى الموقع، وتبين من تحقيقات الأسرة أنها توفيت أثناء الاستحمام دون وجود أي شبهة جنائية.

مصرع عامل خلال مشاجرة بين عائلتين في المنيا 

وفي حادث آخر، لقي "ه. ص. ج."، 28 عامًا، عامل، مصرعه خلال مشاجرة بين عائلتين في عزبة جودة بمجلس قروي أبوان بمركز مطاي، نتيجة خلافات سابقة.

 

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بأعراض إغماء في المنيا 

 كما شهدت مدينة المنيا الجديدة إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بأعراض إغماء وانهيار عصبي وضيق تنفس وقيء مستمر، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، وتم تحرير محضر بالوقائع، حيث تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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