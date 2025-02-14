قطع المياه عن مركز مطاي بالمنيا غدًا لمدة 13 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا عن انقطاع مياه الشرب عن مركز مطاي، شمال محافظة المنيا، لمدة 13 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا غدًا السبت الموافق 15 فبراير وحتى السادسة مساءً.

قطع مياه الشرب عن مركز مطاي بالمنيا غدًا لمدة 13 ساعة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أن سبب قطع المياه يعود إلى أعمال الصيانة الدورية التي تُجرى على خزانات محطة مياه علي باشا.

مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أن الانقطاع سيشمل جميع قرى مركز مطاي، باستثناء قرى غرب البحر اليوسفي، كما أشارت إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة بالانقطاع.

قطع مياه الشرب عن مركز مطاي بالمنيا

وناشدت الشركة المواطنين، بالإضافة إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والمناطق الحيوية، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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