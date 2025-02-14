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إغلاق مزلقان 56 في أبوقرقاص القبلي لإجراء أعمال الصيانة

إغلاق مزلقان 56 بمدينة
إغلاق مزلقان 56 بمدينة أبوقرقاص القبلي لأعمال الصيانة

 أعلنت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، عن قرار إغلاق مزلقان 56 بمدينة أبوقرقاص القبلي، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025.

 

إغلاق مزلقان 56 بمدينة أبوقرقاص القبلي لأعمال الصيانة جنوب المنيا 

 وأوضحت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا أن الطريق البديل خلال فترة الإغلاق سيكون عبر مزلقان أبوقرقاص البحري ومزلقان سفاى.

 

إغلاق مزلقان 56 بمدينة أبوقرقاص

 يأتي هذا الإجراء في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تجريها هندسة السكك الحديدية تحديدا في جنوب المنيا لضمان سلامة المواطنين وسلاسة حركة المرور.

 

التعليمات المرورية في المنيا 

وناشدت المحافظة جميع المواطنين باتباع التعليمات المرورية والالتزام بالطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

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