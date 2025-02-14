اشتعال النيران بسيارة ملاكي داخل البوابة الثالثة بحدائق الأهرام

اشتعلت النيران داخل سيارة ملاكي، بمنطقة حدائق الأهرام، صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا، يفيد باشتعال النيران بسيارة ملاكي، بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتسبب الحريق في تكدس السيارات في الاتجاه القادم من البوابة الثالثة تجاه لشارع الضغط.

انتقل ضباط مباحث قسم الأهرام وسيارة الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردوني أمني بمحيط الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران المشتعلة بالسيارة، وتم تسيير حركة السير، ورفع آثار الحريق من نهر الطريق.

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