سهير البابلي، حكاية ناظرة مدرسة الكوميديا مع احتراف الغناء وقصة اعتزالها الفن فجأة على خشبة المسرح

سهير البابلى، فنانة كوميدية من الزمن الجميل، ملكة الكوميديا السياسية، امتد مشوارها الفنى لأكثر من نصف قرن حتى قرار الاعتزال. لُقبت بناظرة مدرسة الكوميديا، قدمت الكوميديا والتراجيديا، ممثلة مسرح بالدرجة الأولى، من أشهر أدوارها فى مسرحيتى “مدرسة المشاغبين” و"ريا وسكينة"، وفى الدراما بكيزة وزغلول، ورحلت عام 2021.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي الشهيرة بـ سهير البابلى فى مثل هذا اليوم 14 فبراير عام 1937، بمركز فارسكور محافظة دمياط، والدها معلم رياضيات وناظر مدرسة ثانوية، ظهرت موهبتها منذ صغرها بتقليد الفنانين وسط زميلاتها، وبتشجيع من والدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، حيث تتلمذت على يد حمدى غيث ونبيل الألفي وعبد الرحيم الزرقانى، لتبدأ مسيرتها بعد التخرج عام 1957، فقدمت 12 مسرحية وأكثر من 40 فيلما و15 مسلسلا.

شمشون وجليلة كتبت البداية



بدأت سهير البابلى أولى خطواتها الفنية بالمسرح مع المخرج فتوح نشاطي الذى ساعدها في الانضمام إلى المسرح القومي فقدمت عددا من المسرحيات بدأتها بـ"شمشون وجليلة"، قدمت بعدها مجموعة من المسرحيات بمسرح القطاع الخاص منها: على الرصيف، الدخول بالملابس الرسمية، بلدى يابلدى التى أخرجها جلال الشرقاوى عام 1972،نص أنا ونص أنتى، سليمان الحلبى، العالمة باشا، ومدرسة المشاغبين التي قدمت فيها دور مدرسة الفلسفة ومواقفها الكوميديا، وأخيرا قدمت دور سكينة فى مسرحية ريا وسكينة مع شادية وإخراج حسين كمال وامتد عرضها ثلاث سنوات.

الفنانة سهير البابلي

وكانت خاتمة سهير البابلى على المسرح فى مسرحية "عطية الإرهابية" التي عرضت عام 2005 مع المخرج جلال الشرقاوي، وتأليف إبراهيم مسعود وقام بالبطولة أمامها حسين الشربيني.

اعتزال قبل الرحيل

جاءت المسرحية في ظروف ظهور تفجيرات إرهابية في مصر، وفاجأت سهير البابلى الجميع أثناء عرض المسرحية التى كانت بطلتها بقرارها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وتركت المسرحية، واستعان المخرج بابنته عبير الشرقاوي لتمثل الدور لإنقاذ الموقف.



دخلت سهير البابلي عالم الغناء في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما طرحت ألبومًا غنائيًا بعنوان "سي السيد" عام 1987، بعدما نصحتها المطربة والفنانة الراحلة شادية بذلك، وضم سبع أغنيات كتبها لها خصيصا بهجت قمر، سمير الطائر، هي" سي السيد شاركها الغناء أحمد بدير - أهلًا - استراحة - هيجننوني - أهي دي الناس - حب الزمن ـ الدنيا كدة.

إغراء أول أفلامها

اتجهت سهير البابلى إلى السينما فقدمت أدوارا تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وكانت البداية فى فيلم "إغراء" عام 1957، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام منها: لن أعود، المرأة المجهولة، ساحر النساء، حياة امرأة، يوم من عمري، أنا ومراتي، الحلوة عزيزة، نهر الحب، جناب السفير، أميرة حبي أنا، وغيرها.

سهير البابلى مع رفيقة عمرها إسعاد يونس

وكما تألقت سهير البابلى في مجال المسرح والسينما تألقت أيضا فى مجال الدراما فقدمت مسلسلات: ليلة عسل، استقالة عالمة ذرة، أخطر رجل في العالم، الشاهد الوحيد، توالت الأحداث عاصفة، عم حمزة، بكيزة وزغلول مع صديقتها إسعاد يونس، وكانت الخاتمة بعد الحجاب مع مسلسل "قلب حبيبة" اعتزلت بعدها الفن نهائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.