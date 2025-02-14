الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

غدا بدء التقديم، تفاصيل حجز وحدات الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة

أبراج العلمين
أبراج العلمين

يبدا غدا السبت التقديم على وحدات المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج والتى تطرحها وزارة الاسكان.

وتطرح الوزارة مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215  مترا مربعا وحتى 678  مترا مربعا.

والمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية تضم 15 برجا، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بها 5172 وحدة، بالإضافة إلى 692 وحدة تجارية.

بالاضافة إلى 5 أبراج أخرى "أبراج مارينا" من إجمالي عدد 7 أبراج، بإجمالي عدد وحدات 1907 وحدات سكنية.

كما تطرح الوزارة وحدات مشروع “صبا ريزيدنس” بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترًا مربعًا وحتى 141 مترًا مربعًا.

ويقع كومباوند صبا ريزيدنس بمحور البوليفارد بالتوسعات الشمالية على الطريق الدائري الأوسطي بالسادس من أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة تم تقسيم مراحله البيعية إلى 3 مراحل، ويقع الكومباوند على مساحة 69 فدانا ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال والكومباوند محاط بأسوار وبوابات، وارتفاع العمارات بالمشروع أرضي و5 أدوار متكررة، ويوجد أسانسيرات بالعمارات.

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات. وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابراج الشاطئية المجتمعات العمرانية الجديدة المصريين المقيمين بالخارج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

أول تعليق من السعودية على إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المملكة

الزمالك يعلن 4 قرارات عاجلة في بيان رسمي، أبرزها رحيل جروس وتعيين بيسيرو

الموت يفجع محمد وأحمد السبكي

رشا راغب ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025

بث مباشر، احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية في الأقصر وتدشين الاستاد الجديد

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

منوعات

المزيد

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

بعد اصطدامها بسفينة قرب بورسعيد.. معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما سبب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ مفتي الجمهورية يوضح (فيديو)

الأزهر عن تحويل القبلة: يؤكد العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المباركين

المزيد
الجريدة الرسمية