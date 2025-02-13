محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان (صور)

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، والذي تم بثه عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وجمع غفير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بقنا

قدم الاحتفال بهاء عبادة، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وبدأت الأمسية بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ طه النعماني، القارئ بالإذاعة، ثم ألقى الدكتور عبد الله حارث، رئيس الإرشاد الديني بمديرية أوقاف قنا، كلمة تحدث فيها عن صفات الرسول الكريم وفضل الإكثار من الصلاة عليه، كما تناول فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها ليلة طيبة مباركة تتوسط شهر شعبان، ذلك الشهر العظيم الذي كان يخصه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، بمزيد من العبادة، وكان يكثر فيه من الصيام والطاعات.



ومن جانبه قدم محافظ قنا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الحاضرين وأبناء المحافظة بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان والليلة الختامية لمولد سيدي عبد الرحيم القنائي، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

واختُتم الاحتفال بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية الشريفة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، حيث قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، مبتهل إذاعة القرآن الكريم.

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