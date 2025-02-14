الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

أهم خصائص برامج تحويل المسار في الجامعات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

تستكمل وزارة التعليم العالي، نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.

ما هي برامج تحويل المسار (Conversion Programs)

توفر برامج تحويل المسار فرصة للأفراد الحاصلين على درجة أكاديمية للانتقال إلى تخصص جديد، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، مما يمكنهم من اكتساب مهارات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير.

أهمية برامج تحويل المسار

• تسهيل الانتقال المهني لاكتساب مؤهلات في مجالات جديدة. 

• تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة. 

• زيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين. 

• تنويع المهارات والتعلم المستمر لمواكبة التغيرات المهنية.

• برامج مكثفة وأقصر مدة للعودة إلى سوق العمل بسرعة.

تعليم مرن يدعم الانتقال الوظيفي ويواكب احتياجات المستقبل.

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