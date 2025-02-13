زيزو ضيف "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

يحل أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في حلقة الأحد المقبل من برنامجها “صاحبة السعادة” على شاشة قناة DMC.

ويتحدث زيزو خلال اللقاء عن مشواره مع القلعة البيضاء، وأحلامه وطموحاته في الفترة المقبلة، وهل يستمر مع الزمالك أم يرحل لتجربة أخرى، كما يتحدث عن حياته وأسرته، وعن منتخب مصر، وغيرها من الموضوعات.

برنامج صاحبة السعادة

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، على شاشة قناة DMC.

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