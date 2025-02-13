وزير البترول يناقش سبل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من الإمارات

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.

وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، وفي إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والإمارات واهتمامهما بفتح المزيد من فرص التعاون.

تأمين إمدادات الغاز الطبيعي

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر، والتي يمكن لشركة "أدنوك" الإماراتية ضخ استثمارات بها في إطار خططها للتوسع في مصر.

كما تناول اللقاء تطورات أعمال شركة "أركيوس للطاقة"، الكيان المشترك بين "إكس آر جي" التابعة لأدنوك وشركة "بي بي" البريطانية، والتي تستعد لإطلاق عملياتها الأولية من مصر قريبا، بهدف تطوير أصول الغاز الطبيعي الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت عام 2013 تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تُعد منصة عالمية بارزة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتسليط الضوء على سبل توظيف التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

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