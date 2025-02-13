توقف حركة السكك الحديدية على خط السويس بعد خروج قطار عن القضبان

توقفت حركة قطارات خط السويس بعد خروج قطار عن القضبان، بدون وقوع أي إصابات أو خسائر.

وعلى الفور، قامت الهيئة القومية للسكك الحديد بإرسال أوناش الهيئة لسرعة إعادة الحركة لطبيعتها.

على صعيد آخر، طلب المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد بتقرير مفصل عن الواقعة لدراستها وعدم تكرارها مرة أخرى.

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