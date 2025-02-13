ماجدة الرومي تصل السعودية استعدادا لحفل عيد الحب (فيديو)

أطلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم من المملكة العربية السعودية استعدادا لحفل عيد الحب غدا في مدينة العلا.

ونشرت ماجدة الرومي مقطع فيديو ظهرت فيه من العلا، وعبرت عن سعادتها بتواجدها في المملكة في هذه المناسبة.

حفل ماجدة الرومي في عيد الحب

ومن المقرر أن تقدم ماجدة الرومي خلال حفل عيد الحب عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية ماجدة الرومي الجديدة

وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

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