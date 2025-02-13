الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من التجارة الإلكترونية إلى التصنيع المحلي، روشتة الخبراء لإنقاذ اقتصاد مصر

اجتماع لجنة السياسات
اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية

عقدت اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي اجتماعًا مشتركًا مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ناقش الاجتماع السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما تداعيات الحروب التجارية والاضطرابات الأمنية الإقليمية.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة مصر على التكيف مع المتغيرات الدولية.

تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

أكد أعضاء اللجنة ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية. وشددوا على أهمية تبسيط الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في عملية التنمية.

تعزيز التعاون الدولي وزيادة التبادل التجاري

أوصت اللجنة بضرورة تعميق العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والثنائية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. كما دعت إلى استغلال الفرص الناشئة عن ارتفاع تكاليف التجارة العالمية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ناقش الخبراء التأثير المحتمل للحرب التجارية العالمية على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع قد تمثل فرصة لجذب استثمارات في الصناعات التصديرية، بشرط تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة لنمو الشركات الأجنبية والمحلية.

دعم المصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية

أوصت اللجنة بتقديم تسهيلات تمويلية مُيّسرة للمصدرين، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات المصرية على المنصات العالمية. كما شددت على أهمية الترويج للصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي

أكدت التوصيات ضرورة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الاستراتيجية.

تنفيذ توصيات اللجان الاستشارية المتخصصة

شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية الأخرى التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية التجارة الالكترونيه التحديات الاقتصادية العالمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

كيف تستعد الحكومة لتداعيات الأزمات العالمية؟.. اجتماع حاسم بين الماليين والاقتصاديين

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: 29 إجراءً لإصلاح منظومة الجمارك.. التضخم في تراجع وزيادات جديدة في الأجور.. ضبط الأسواق واستقرار الأسعار مع اقتراب رمضان

توازن بين الملاك والمستأجرين، الحكومة تدرس تطبيق زيادة الإيجارات القديمة تدريجيًا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

مدبولي مستشهدا بالحرب العالمية الثانية: إعداد تصور لإعادة إعمار غزة

رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين بشأن السلع الأساسية والأوضاع العالمية

وزير المالية: أخبار إيجابية بشأن القرض الجديد لصندوق النقد قريبا
ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية