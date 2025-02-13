من التجارة الإلكترونية إلى التصنيع المحلي، روشتة الخبراء لإنقاذ اقتصاد مصر

عقدت اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي اجتماعًا مشتركًا مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ناقش الاجتماع السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما تداعيات الحروب التجارية والاضطرابات الأمنية الإقليمية.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة مصر على التكيف مع المتغيرات الدولية.

تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

أكد أعضاء اللجنة ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية. وشددوا على أهمية تبسيط الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في عملية التنمية.

تعزيز التعاون الدولي وزيادة التبادل التجاري

أوصت اللجنة بضرورة تعميق العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة والثنائية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. كما دعت إلى استغلال الفرص الناشئة عن ارتفاع تكاليف التجارة العالمية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ناقش الخبراء التأثير المحتمل للحرب التجارية العالمية على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وأشاروا إلى أن هذه الأوضاع قد تمثل فرصة لجذب استثمارات في الصناعات التصديرية، بشرط تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة لنمو الشركات الأجنبية والمحلية.

دعم المصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية

أوصت اللجنة بتقديم تسهيلات تمويلية مُيّسرة للمصدرين، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات المصرية على المنصات العالمية. كما شددت على أهمية الترويج للصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي

أكدت التوصيات ضرورة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الاستراتيجية.

تنفيذ توصيات اللجان الاستشارية المتخصصة

شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية الأخرى التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

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