الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث تصادم منشأة القناطر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث من مديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بـمنطقة منشأة القناطر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

 

وأصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة منشأة القناطر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث الطريق بمنشأة القناطر
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنشأة القناطر، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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