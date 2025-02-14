حنان مطاوع لـ”فيتو”: القراءة أقوى وسيلة للتفكير والإبداع الحقيقى.. ومصر بخير طالما اهتم شبابها بالاطلاع والمعرفة والثقافة

يصفها النقاد بأنها أبرز نجمات جيلها فى الالتزام والانضباط واختيار أدوارها وظهورها الفني، هى النجمة حنان مطاوع صاحبة أرصدة فنية تثير الإعجاب وتجذب لها الانتباه مع كل عمل جديد، لتصبح ليست محل تقييم بل محل تقدير بحسب آراء العديد من جمهورها ومتابعيها بمختلف الدول العربية، من أحدث أعمالها التى لاقت ثناء نقديا وجماهيريا كبيرا هو مسلسلها المعنون بـ«صفحة بيضا» الذى يعرض حاليًا عبر منصات البث الرقمى بمصر، محققًا نسب مشاهدات كبيرة بمختلف الدول العربية.

ومن داخل أروقة وقاعات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التقت «فيتو» حنان مطاوع التى حرصت على المشاركة بفعاليات المعرض لهذا العام.

حنان مطاوع: مصر بخير طالما هناك شباب يقرؤون

، وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»: “معرض القاهرة فخر كبير لنا وأرتبط بذلك المكان عاطفيًا. وأشعر أن مصر بخير طالما هناك شباب يقرؤون. فالكتب ستظل هى الوسيلة السليمة للباحث والقارئ الحقيقى فى ظل الهوس الإلكترونى الرقمي، ومصر ستظل مصر التى نعرفها وستظل بخير طالما نحن نمتلك معرض القاهرة الدولى للكتاب، تلك الوجهة الفكرية والثقافية والفنية المشرفة”.

وتابعت حنان مطاوع حديثها: “أثناء تواجدى فى معرض الكتاب تقابلت مع أطياف عديدة من مختلف محافظات مصر والعالم، ولمست عشقهم للكتب ورغبتهم فى البحث والتدقيق واقتناء العديد من الإصدارات الجديدة وأمهات الكتب، وعدم اكتفائهم بجلب المعلومات من اليوتيوب أو السوشيال ميديا فقط، فما زال للثقافة احترامها الحقيقى بتواجد معرض القاهرة الدولى للكتاب”.

فيما أردفت مطاوع: “الفن، سواء السينمائى أو المسرحى أو التلفزيوني، هو مرآة لما يدور فى الشارع بالسلبيات والإيجابيات، وكذلك معرض الكتاب، فكل دورة من دوراته هى مرآة كاشفة لعقولنا من خلال ما يصدر حديثًا من دور النشر ويعكس ما يحويه المجتمع من رؤى متغيرة وأفكار وجِدالات ثقافية جديدة، فقيمته تتبلور هنا، فبفضله يمكننا أن ندق ناقوس الخطر إذا وجدنا الإصدارات الأدبية الحديثة ضعيفة ودون المستوى المصرى العريق، وكذلك يسلط الضوء على الكُتاب الشباب والجدد الذين يمتلكون عقليات يمكن أن تساهم فى خلق جو عام صحى فكريًا وعقليًا ومجتمعيًا”.

مضيفة: “الفن والثقافة يعتبران من أكثر الأدوات الاجتماعية القادرة على التأثير فى النفس البشرية وتوجيهها لكل صالح، فقوة الحكى سواء فى فيلم يحتوى على بداية ووسط ونهاية أو الحكى فى إصدار أدبى يجعل الأفكار محسوسة وملموسة بشكل أكثر عمقًا، ومن هنا تستطيع التأثير”.

مسسل صفحة بيضا

أما عن مسلسلها «صفحة بيضا»، قالت حنان مطاوع: “هذا العمل كان تحديًا جديدًا لها لكونه يحتوى على العديد من الإنسانيات والمواقف الصعبة، “ مضيفة لـ«فيتو»: “مسلسل صفحة بيضا حالة خاصة تجمع بين العديد من النجوم كـ نور محمود، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمى جمال، سامى الشيخ، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والي، حسن العدل وغيرهم كثير من الفنانين الأعزاء على قلبي، وتتمحور فكرة المسلسل حول الفتاة «ضى» التى تخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل، ويعيش معها المشاهدون رحلتها من السراب إلى الوصول للحقيقة، وسعيدة للغاية بأن هذا المسلسل حظى بتقدير واحترام المشاهدين، وأتمنى أن تسير الحلقات القادمة على النهج ذاته، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، اللذين سبق وتعاونا فى عدة تجارب درامية لاقت مردودا جماهيريا طيبا.

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