نائب محافظ سوهاج يفتتح وحدة الجراحات التكميلية بالمستشفى العام

افتتح الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج العام التي تم تجهيزها لتصبح أول وحدة متخصصة لعلاج مرضي الحروق بالمحافظة وبمحافظات الصعيد علي مساحة 200 متر مربع وبتكلفة إجمالية حوالي 24 مليون جنيه بحضورالدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

افتتاح وتدشين أول وحدة حروق متكاملة بصعيد مصر



واوضح الدكتور عمرو دوايدر وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن وحدة حروق متكاملة وأن الوحدة تتكون من 3 أدوار أن الدور الأول يضم القسم الداخلي 7 أسرة تتضمن 4 أسرة داخلي و3 أسرة عناية متوسطة وغرفة شاور ترولي وإستراحة و3 حمامات والدور الثاني به العناية المركزة بطاقة 6 أسرة عناية واستراحة و2 حمام أما الدور الثالث والأخير فتم تخصيصه للعمليات الخاصة بمرضي الوحدة من عمليات التصليح والتجميل، و2 غرفة إفاقة، والصيدلية مؤكدًا علي تكامل وتوافر جميع الخدمات للمرضي بالوحدة لافتا إلي الحاق أخصائين علاج طبيعي وأطباء نفسيين بالوحدة لتقديم الخدمات المتكاملة والدعم النفسي للمرضي داخل الوحدة.

تعتبر الأولي من نوعها بمحافظات الصعيد وتخدم مصابي الحروق بالمحافظة والمحافظات المجاورة

وأضاف وكيل وزارة الصحة انه تم تزويدها بأحدث الأجهزة في مجال معالجة الحروق بمختلف انواعها ودرجاتها، لافتًا إلي تدريب جميع الكوادر الطبية بالوحدة ليكونوا علي قدر من الكفاءة العالية التي تمكنهم من التعامل مع المصابين بحرفية ومهارة كماتم تزويد الوحدة بـ 3 أجهزة تنفس صناعي بالعناية المركزة الملحقة بالوحدة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.