وزير المالية: أخبار إيجابية بشأن القرض الجديد لصندوق النقد قريبا

كشف وزير المالية أحمد كجوك، الموقف المصري مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل: "صندوق النقد الدولي سينظر في الملف الخاص بمصر بما فيها المراجعة الرابعة. طلبنا الحصول على تمويل من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار".

وتابع: "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سينظر إلى المراجعة الرابعة للقرض إلى جانب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، وقريبا ستكون هناك أخبار إيجابية".

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