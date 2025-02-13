الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد عبد الوهاب ينشر صورا من كواليس مسلسل الكابتن

أحمد عبد الوهاب،
أحمد عبد الوهاب، فيتو

نشر الفنان أحمد عبد الوهاب صور من كواليس مسلسل الكابتن على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: كواليس الكابتن.

تفاصيل مسلسل الكابتن 

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل أشغال شقة جدا 

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جدًا بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

مسلسل كامل العدد ٣

وانضم أحمد عبد الوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشغال شقة اسماء جلال أحمد عبد الوهاب الفنان أحمد عبد الوهاب تفاصيل مسلسل الكابتن رمضان 2025 كامل العدد 3 مسلسل كامل العدد 3 مسلسل أشغال شقة جدا مسلسل كامل العدد
ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية