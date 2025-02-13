مسلسلات رمضان 2025، أحمد عبد الوهاب ينشر صورا من كواليس مسلسل الكابتن

نشر الفنان أحمد عبد الوهاب صور من كواليس مسلسل الكابتن على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: كواليس الكابتن.

تفاصيل مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل أشغال شقة جدا

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جدًا بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

مسلسل كامل العدد ٣

وانضم أحمد عبد الوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

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