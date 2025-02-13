رئيس الوزراء يكشف تطورات جديدة بشأن الإيجار القديم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، آخر تطورات ملف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: " بالفعل نعمل كحكومة لوضع خطة تنفيذية لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. هدفنا الوصول إلى شيء يحقق التوازن في الإيجار القديم بين المالك والمستأجر من خلال مرحلة انتقالية وتراعى الدولة الفئات الغير قادرة على التواكب مع أي زيادات في أسعار الإيجارات".

وأضاف: “هناك لجان متخصصة تخرج بكل الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم”.

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