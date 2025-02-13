وزير الاستثمار يكشف مفاجأة سارة بشأن زمن الإفراج الجمركي

كشف وزير الاستثمار حسن الخطيب، مفاجأة سارة للمستوردين واصحاب المصانع والشركات بشأن زمن الإفراج الجمركي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة: نستهدف وصول زمن الإفراج الجمركي ليومين، وفقا لمستهدف الحكومة لتطوير منظومة الجمارك.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تفعيل وجود الجهات في جميع المراكز والتوسع في المراكز اللوجستية والقوائم البيضاء ولجان فحص واحدة.



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