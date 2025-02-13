الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير المالية يزف أخبارًا سارة بشأن الضرائب والتسهيلات الجمركية

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كوجك، فيتو

قال أحمد كوجك وزير المالية إنه سيتم تقسيط الضريبة الجمركية لتشمل كل مدخلات الانتاج لمساعدة كل الشركات على زيادة التصنيع المحلي والتصدير خارج مصر.

وتابع: “نحاول التغلب على النزاعات الضريبية وعدم المحاسبة على أي هالك خاصة بانتاج المصانع استجابة لرجال الصناعة والأعمال”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل:"الفترة المقبلة ستشهد تفعيل خدمة الاستعلام المسبق الخاص بالعملية الجمركية حتى يكون هناك وضوح رؤية ".

وتابع"سيتم منح ميزة التخليص الجمركي للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمنظمة للمشغل الاقتصادي.  سيكون هناك دليل واضح بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية ويتم تحديثها بشكل دوري".

ولفت إلي أنه سيتم العمل على تخفيض أي أعباء على المصنع بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الأرضيات من خلال التوسع في إنشاء الموانئ الجافة.

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وزير المالية أحمد كوجك مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الضريبة الجمركية

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