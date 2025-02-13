الأحد، احتفالية ومعرض 200 عام على ميلاد نوبار باشا بمكتبة مصر العامة بالجيزة

تنظم جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، في الرابعة من عصر الأحد 16 فبراير، بمقر مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة، احتفالية ومعرض: 200 عام على ميلاد نوبار باشا، وذلك بحضور نيافة المطران: أشود مناتساكانيان، مطران الأرمن الأرثوزكس بمصر، ونيافة المطران: كريكور أغسطينوس، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك.

وأشار الأستاذ الدكتور: جورج نوبار، رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار البرنامج الثقافي والفني والأدبي للجمعية، والذي يولي اهتمامًا خاصًا بأعلام الطائفة الأرمينية في مصر، حيث لا يخفى على أحد داخل مصر أو خارجها ما قدمه نوبار باشا لمصر من خدمات جليلة، في كل الوظائف الرسمية التي تولاها، مما جعله أحد أهم وأشهر أعلام الطائفة الأرمينية في مصر في القرن التاسع عشر.

وأوضح الدكتور جورج نوبار، إلى أن الجمعية تدعم منذ أكثر من عام مشروع ضخم، برئاسة الأستاذ الدكتور: محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة دمنهور؛ يوثق لكل ما كتب عن عائلة نوباريان، والتي تضم نوبار باشا وأولاده وأقاربه، في الصحافة المصرية والعربية، وقد تم الانتهاء من الجزء الأول لهذا العمل الموسوعي، والذي من المقرر أن يصدر خلال أيام، على أن يتم صدور الجزئين الثاني والثالث خلال العام الجاري.

وصرح الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي، المنسق العام للاحتفالية، بأن برنامج الاحتفالية يبدأ في الرابعة عصرًا، بافتتاح معرض في البورتريه الكاريكاتوري، عن نوبار باشا، والمعرض هو نتاج ورشة لتعليم فن البورتريه الكاريكاتوري، نظمتها كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، برعاية الأستاذة الدكتورة: نيفين غريب عميدة الكلية، وحاضر فيها وأشرف عليها الأستاذ الدكتور: محمد عبدالسلام، والدكتور عادل مصطفى، وذلك بالتعاون مع مبادرة الكاريكاتير للجميع التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بمشاركة 40 طالب وطالبة من الكلية، إلى جانب مشاركة خاصة للفنانة الشابة المصرية ذو الأصول الأرمينية: ريتا كيفوركيان، احتفالًا بهذه المناسبة.

وتابع الصاوي يعقب افتتاح المعرض، إقامة ندوة تحت عنوان: 200 عامًا على ميلاد نوبار باشا، يديرها الكاتب والباحث: عبدالله الصاوي، ويتضمن برنامج الندوة كلمة السفير: محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، كلمة الأستاذ الدكتور: جورج نوبار، كلمة الأستاذ الدكتور: محمد عبدالسلام، والدكتور عادل مصطفي عن ورشة البورتريه الكاريكاتوري التي تناولت نوبار باشا، كلمة الأستاذ الدكتور: محمد رفعت الإمام، عن مشروع عائلة نوباريان في الصحافة المصرية والعربية، كلمة الأستاذ الدكتور: أحمد جلال بسيوني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة دمنهور، والتي تتناول قراءة تاريخية جديدة لمذكرات نوبار باشا الصادرة عن دار الشروق، وكلمة الباحث: أحمد محمد إنبيوة عن كتاب: نوبار باشا.. خادم مصر الكبير، الصادر عن جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية عام 2024، وقد قام بترجمة الكتابان المترجم المصري ذو الأصول الأرمينية الأستاذ: جارو طبقيان. ويختتم الحفل بتكريم أساتذة كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية والطلبة المشاركين في المعرض.

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