شركة حديد عز: تنفيذ نقل ملكية 333.9 مليون سهم لصالح مجموعة عز القابضة

كشفت شركة حديد عز، عن تنفيذ نقل ملكية 333.9 مليون سهم من أسهم الشركة من المساهم الرئيسي أحمد عبد العزيز عز إلى شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار، التي يمتلك فيها "عز" نسبة 99.6% من أسهمها، وذلك من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، وفقًا لأحكام المادة 356 من الباب 12 من اللائحة التنفيذية من قانون رأس المال لسنة 1995.

آلية الصفقات ذات الحجم الكبير

تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية، كانت قد أعلنت عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز المصدرة لعدد 333.9 مليون سهم بقيمة 44.6 مليار جنيه.

ويستعد رجل الأعمال أحمد عز، لشراء أسهم المساهمين المتضررين من شطب شركة حديد عز، من البورصة المصرية، مقابل 23.7 مليار جنيه بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة على قرار الشطب الاختياري وبيع أسهمهم لصالح "عز" مقابل 138.15 جنيه للسهم.

وسيفتح أحمد عز، حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، وفقا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وسيشتري "عز" أسهم المعترضين البالغ عددها 171.6 مليون سهم مقابل 23.7 مليار جنيه وفق للسعر البالغ 138.15 جنيه للسهم.

ويمول "عز" شراء أسهم المساهمين من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك مبلغ نقدي لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.

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