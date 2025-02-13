أحمد هنو يشارك في احتفالية اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025

وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة إلى دولة الكويت، للمشاركة في افتتاح فعاليات الاحتفال باختيار “الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025”، والذي يُقام تحت رعاية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة من عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي كان في استقباله لدى وصوله.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، حكومةً وشعبًا، موجهًا التهنئة لنظيره الكويتي بمناسبة اختيار مدينة الكويت عاصمةً للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

كما أعرب عن تطلع وزارة الثقافة لتعزيز التعاون مع نظيرتها الكويتية في العديد من المجالات.



من جانبه، رحب عبد الرحمن المطيري بزيارة وزير الثقافة المصري، مؤكدًا أهمية مشاركة مصر في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يُعد محطةً بارزة في مسيرة الكويت الثقافية، كما شدد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في المجال الثقافي، الذي شهد تعاونًا مثمرًا على مدار العقود الماضية.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر، قد أعلنت اختيار مدينة الكويت عاصمةً للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، ويُقام حفل الافتتاح في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (المسرح الوطني)، متضمنًا عرضًا مسرحيًا تاريخيًا بعنوان “محيط الأرض”، احتفاءً بهذه المناسبة الثقافية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.