الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد هنو يشارك في احتفالية اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة إلى دولة الكويت، للمشاركة في افتتاح فعاليات الاحتفال باختيار “الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025”، والذي يُقام تحت رعاية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة من عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي كان في استقباله لدى وصوله.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، حكومةً وشعبًا، موجهًا التهنئة لنظيره الكويتي بمناسبة اختيار مدينة الكويت عاصمةً للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). 

كما أعرب عن تطلع وزارة الثقافة  لتعزيز التعاون  مع نظيرتها الكويتية في العديد من المجالات.


من جانبه، رحب عبد الرحمن المطيري بزيارة وزير الثقافة المصري، مؤكدًا أهمية مشاركة مصر في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يُعد محطةً بارزة في مسيرة الكويت الثقافية، كما شدد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في المجال الثقافي، الذي شهد تعاونًا مثمرًا على مدار العقود الماضية.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر، قد أعلنت اختيار مدينة الكويت عاصمةً للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، ويُقام حفل الافتتاح في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (المسرح الوطني)، متضمنًا عرضًا مسرحيًا تاريخيًا بعنوان “محيط الأرض”، احتفاءً بهذه المناسبة الثقافية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الثقافة الكويت الدكتور أحمد فؤاد ه نو
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

زيادة المرتبات 2025، مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

شديد البرودة ليلا، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا الجمعة

منوعات

المزيد

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

علي جمعة: هؤلاء لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

ما حكم صيام النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة؟، الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية