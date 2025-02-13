هند صبري ضيفة "الراديو بيضحك" على 9090 الليلة

تحل النجمة هند صبري ضيفة على برنامج “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى مساء اليوم الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة 9090.

هند صبري

وفى حلقة خاصة تتطرق فيها هند صبري إلى كواليس أبرز أعمالها على مدار مسيرة مميزة تألقت فيها ما بين السينما والدراما.

كما تتطرق إلى كواليس أعمالها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد نشاطا كبيرة.

مسلسل مفترق طرق

وكانت آخر أعمال هند صبري الدرامية مسلسل “مفترق طرق”، وشارك في العمل كل من إياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد وهدى المفتي وعلي الطيب وليلى عز العرب، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم وإخراج محمد يحيى.

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