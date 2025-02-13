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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يلتقي مدير "الإيسيسكو" ويبحثان تسجيل العناصر التراثية المصرية

لقاء وزير الثقافة
لقاء وزير الثقافة ومدير منظمة الإيسيسكو، فيتو

 التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمنظمة، وذلك في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية لحضور الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي.

 

لقاء وزير الثقافة ومدير منظمة الإيسيسكو 

 وخلال اللقاء، وجه الدكتور سالم المالك التهنئة لوزير الثقافة بمناسبة اختيار مصر نائبًا لرئيس مؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الدور الريادي لمصر في دعم وتعزيز العمل الثقافي المشترك داخل العالم الإسلامي.

كما ناقش الجانبان ضرورة تكثيف الجهود لتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية المصرية المتنوعة والغنية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الإسلامية.

وأعرب الطرفان عن التزامهما بتوسيع مجالات التعاون، بما يشمل تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الثقافية المشتركة، بهدف تعزيز دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على تطوير التعاون والعمل المشترك في تنفيذ مبادرات ثقافية تعزز الهوية والتراث في العالم الإسلامي، مع التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي، وتنمية الصناعات الإبداعية، وتعزيز الحضور الثقافي لمصر في المحافل الدولية.

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