تحلية مثالية ولذيذة في عيد الحب، طريقة تحضير سوفليه الشوكولاته

يعد السوفليه من الحلويات الفرنسية الشهيرة واللذيذة والتي تعد من ألذ أنواع الكيك الخفيفة والذي يعتمد في تحضيره على وجود الكريمة والبيض في مكوناته، وسوفليه الشوكولاته من أطباق الحلويات المثالية لتقديمها في عيد الحب.

يحتوي سوفليه الشوكولاتة والفراولة والقرفة على 130 سعرة حرارية فقط لكل وجبة.

طريقة تحضير سوفليه الشوكولاته

المكونات

1 و1/2 ملعقة صغيرة من الزبدة

1/4 كوب بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة من اللوز المحمص المطحون

3 ملاعق كبيرة بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكاكاو عالي الجودة

4 بياض بيض كبير، في درجة حرارة الغرفة

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من سكر الحلويات

12 حبة فراولة مقطعة إلى شرائح رفيعة

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية، أدهني/رشي أكواب السوفليه بالزبدة.

امزجي ملعقة صغيرة من السكر مع اللوز وملعقة صغيرة من الكاكاو، وغطي الجزء الداخلي وأسفل أكواب السوفليه، واضغطي على الجوانب للتأكد من تغطيتها.

سخني ملعقتين كبيرتين من الماء مع السكر المتبقي في قدر صغير غير لاصق، واتركي الخليط يغلي على نار هادئة حتى يصبح سميكًا، لمدة 3 دقائق تقريبًا، ولا تسمحي للشراب أن يتغير لونه، ادهني بلورات السكر على جوانب القدر بفرشاة معجنات مبللة مع تكثيف الشراب.

بينما يغلي السكر والماء، اخفقي بياض البيض حتى يصبح صلبًا في وعاء الخلاط الكهربائي، مع الاستمرار في الخفق، اسكبي شراب السكر الساخن ببطء وحذر في بياض البيض، وأضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو والقرفة.

ضعي الخليط في أكواب السوفليه، واضربي كل كوب للتأكد من عدم وجود فقاعات، اخبزي لمدة 10 دقائق، أو حتى تنتفخ السوفليه وتتماسك، وضعي السوفليه على الفور في أطباق الحلوى، انخلي السكر البودرة فوق كل طبق وزيني كل طبق بثلاث حبات فراولة، وقدميه على الفور.

المعلومات الغذائية لسوفليه الشوكولاته

برغم طعمه الرائع إلا أن سوفليه الشوكواته لا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، فتكون المعلومات الغذائية لحصة الواحدة كالآتي:

السعرات الحرارية: 130

إجمالي الدهون: 2.5 جرام

الدهون المشبعة: 0.5 جرام

البروتين: 5 جرامات

الكربوهيدرات: 24 جراما

الألياف الغذائية: 3 جرامات

الكولسترول: 0 ملجم

الصوديوم: 70 ملجم

البوتاسيوم: 260 ملجم

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