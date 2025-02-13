الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

مصر والسعودية تتعاونان لحماية النمر العربي والغزال المصري

وزيرة البيئة في احتفالية
وزيرة البيئة في احتفالية اليوم العالمي للنمر العربى
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي للنمر العربي بالسفارة السعودية بالقاهرة، على حرص مصر والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على الحياة البرية والتراث البيئي، بما في ذلك حماية النمر العربي المهدد بالانقراض.

وأشارت فؤاد إلى أن هذا التعاون يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد حماية الحيوانات، ليشمل الحفاظ على التراث والموروثات الثقافية للمجتمعات المحلية المرتبطة بها.

مبادرات رائدة لحماية النمر العربي والغزال المصري
 

وأشادت وزيرة البيئة بالمملكة العربية السعودية، لكونها من الدول الرائدة في الاهتمام بتخصيص يوم للحفاظ على النمر العربي، والذي يقدر وجوده في العالم بحوالي 200 نمر فقط.

كما أشارت إلى جهود مصر لإعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري، مؤكدة على أهمية التعاون بين البلدين في حماية الأنواع المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجي.
 

التعاون البيئي بين مصر والسعودية
 

وأكدت فؤاد على أهمية التعاون بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى استضافة البلدين لمؤتمرات دولية هامة حول التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
 

ودعت إلى تضافر الجهود وتوحيد الصوت العربي في المحافل الدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
 

يوم النمر العربي: مبادرة سعودية عالمية
 

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد اقترحت تخصيص يوم عالمي للنمر العربي، كمناسبة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الكائن النادر، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في عام 2023.

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التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد السفارة السعودية بالقاهرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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