ألسن عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول واعتماد 14 برنامجا دراسيا

أعلنت كلية الالسن بجامعة عين شمس نتائج الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك عبر موقعها الرسمي على الويب وفيسبوك، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف هالة سيد متولى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول للعام الاكاديمى ٢٠٢٤/٢٠٢٥



وفي سياق متصل أعربت سلوى رشاد، عميد الكلية، عن خالص شكرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين الذين قاموا بتقديم أفضل ما لديهم من خبرات ومجهودات داخل الكنترولات خلال وقت قياسي، وأطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول للعام الاكاديمى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفق الجدول الزمنى المعلن بداية من الخميس الموافق ٢ من يناير وانتهت الخميس ٢٣ من نفس الشهر، مع مراعاة توقف الامتحانات أيام ٦، ٧، ٨، ١٩ يناير بمناسبة الأعياد.

ومن ناحية أخرى اطمأنت هالة سيد، وكيل الكلية علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوي الطالب والتأكد من طبيعة الأسئلة ومباشرتها وعدم خروجها عن المقرر، وشددت علي أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلي معايير الالتزام والانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين وإدارة الأمن والدفاع المدني.

وأكدت أن اللجان تم توزيعها بشكل يناسب العملية الامتحانية حيث تم تقسم طلاب الفرقة الأولى على ٧٩ لجنة، والفرقة الثانية ١٠٥ لجان، والفرقة الثالثة ١٠٥ لجان، والفرقة الرابعة ١٠٣ لجان، بما يضمن توزيع الكثافة الطلابية داخل اللجان وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وتابعت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي أحد أكبر القلاع التعليمية على مستوى الشرق الأوسط في مجال تعليم اللغات منذ تأسيسها عام ١٨٣٥ على يد رائد التنوير العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، فهي إرث وكنز عظيم أسسه الراحل رفاعة الطهطاوي، رائد الترجمة في العصر الحديث بلا منازع، ترك إرثًا كبيرًا وعظيمًا من المعرفة في العلوم والترجمة؛ فمن عظمة الأجداد تستمد الأحفاد قوتها التى أدركت أهمية وحجم هذا الإرث العظيم.



واستطردت حديثها مشيرة إلى أن كلية الألسن من الكليات العريقة بدأت منذ عام 1835 في عهد محمد على باشا وأول البعثات كانت مع رفاعة الطهطاوى، الألسن ازدهار ونقل حضارات وثقافات، الكلية استطاعت صناعة نقلة نوعية كبيرة في نقل الثقافة لـ ١٧ دولة.



وأشارت إلى الانتهاء من اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعدد ١٤ برنامجا معتمدا بالكلية في مرحلة الليسانس وذلك اتساقا مع أولويات الكلية الاستراتيجية في تطوير البرامج الدراسية والمقررات واستيفاء متطلبات سوق العمل والحصول على الاعتماد بنظام البرامج.



وتم إقامة قاعات الامتحانات الإلكترونية الجديدة على مساحة تبلغ ٢٢٠٠ متر مربع للتطوير، حيث تم إزالة ما كان موجودا، وإعداد ارضيات بورسلين بالكامل جديدة، انشاء ٤ دورات مياه، وإنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة وأنظمة صوت، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق، ٧٨٠ نقطة رقمية بالمقاعد، اسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران، ومخارج طوارئ، بالإضافة إلى مدخل جرانيت للسماح بدخول الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة، حيث إنها مجهزة بنظام تكييف vrf موفر للطاقة إلى جانب أنظمة إضاءة ليد طبيعية بطاقة ٤٠٠٠ كلڤن، عمل شبكة مخارج إنارة للموقع، إنشاء شبكة معلومات متطورة، إنشاء شبكة نظام صوتيات حديثة، نظام شبكة ساعات مركزية، شبكة دعاية رقمية وشاشات عرض، شبكة نظام التحكم في الأبواب المغلقة، تركيب مجارى هواء.

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