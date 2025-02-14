الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

تفاصيل تمويل برامج الأهلي بيزنس في القطاع التجاري

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل تمويل برامج الأهلي بيزنس في القطاع التجاري

وأوضح البنك الأهلي أن عملية التمويل تضم الخصائص التالية:

الحد الأقصى للتمويل:

2 مليون جم في حالة عدم توافر قوائم مالية.

3 ملايين جم في حالة توافر قوائم مالية.

فترة السماح والسداد:

يتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 3 سنوات.

سعر العائد:

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وفقا واخر تسعير).

في حالة الإقراض من موارد مصرفنا يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات الأساسية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

يتم استكمال باقي المستندات وفقا وطبيعة المشروع.

 

 وفي سياق مختلف حدد  البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

 

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل:

 

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة  الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

 

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل  للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولون بنك الأهلي أنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

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