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أخبار مصر

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع "أكاديمية السادات"

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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وقع اللواء عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والأستاذ الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات العلمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية وإطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وانعكاستها على الأمن القومى المصرى، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية.

الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين.

وحضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

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