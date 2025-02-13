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مع اقتراب تدريب الزمالك، أرقام جوزيه بيسيرو مع الأهلي

جوزيه بيسيرو، فيتو
جوزيه بيسيرو، فيتو

ترددت أنباء داخل نادي الزمالك، عن اقتراب البرتغالي جوزيه بيسيرو من تدريب نادي الزمالك بعد اقتراب الإعلان عن رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس، في ظل تذبذب نتائج الفريق وتراجع الأداء العام.

وتولى بيسيرو فترة قصيرة جدا في تدريب النادي الأهلي، حيث تعتبر ولايتة التدريبية الأقصر فى تاريخ المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الشياطين الحمر.

أرقام بيسيرو مع الأهلي 

 

وقضى بيسيرو 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى، حيث تم التعاقد معه في يوم 16 أكتوبر 2015، خلفًا لفتحى مبروك المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.


وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة في الدوري، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط،.

وسجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وكان من بين الأسماء المطروحة يعود المدير الفني السابق للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي كان له دور كبير في نجاح الفريق في الفترة السابقة، حيث قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أيضًا يُعتبر معتمد جمال من الأسماء التي تلوح في الأفق، وهو المدير الفني الذي لديه خبرة كبيرة في الدوري المصري ويمكن أن يكون خيارًا مناسبًا لتولي المهمة.

إضافة إلى ذلك، تم طرح اسم البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، والذي يمتلك خبرات دولية ومحلية قد تكون مفيدة في الفترة المقبلة، ميكالي يُعتبر من المدربين الذين لديهم قدرة على إدارة الفرق الشابة ويتميز بتطوير اللاعبين، وهو ما قد يعزز من فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المناقشات المستمرة، يُنتظر أن تحسم لجنة الكرة قرارها قريبًا بشأن مصير جروس، في خطوة تهدف إلى وضع الفريق على المسار الصحيح واستعادة هيبته في المنافسات المحلية والأفريقية.

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