الخميس 13 فبراير 2025
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سياسة

ضوابط تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب،فيتو
مجلس النواب،فيتو

 شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من بينها المتعلقة بضوابط تأجيل عقوبة الحبس إذا كان هناك حكم على الرجل وزوجته في نفس التوقيت.

 

شروط تأجيل عقوبة الحبس لأحد الزوجين 

 ووضعت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي وافق عليها مجلس النواب، ضوابط لتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين، وهو وجود طفل لا يتجاوز 15 عاما، وأن يكون لهما محل إقامة معروف.

 

وتنص المادة 459 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما أقرها مجلس النواب: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 457 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. 

 

ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 

ووافق النواب على المادة 458 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

 

تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل

 كما وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 

حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح

 وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

 

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