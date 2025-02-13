النيابة تعاين موقع مقتل سائق توك توك في الغربية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل سائق توك توك، طعنا بسلاح أبيض على يد شخصين بالمنيرة الغربية، بعد معاتبته لهما بعدما اصطدما بـ التوك توك الخاص به أثناء سيرهما خلفه في الطريق.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وخلال معاينة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، وبها جرح نافذ في الرقبة نتيجة الطعن بأداة حادة، تسببت في وفاته في الحال.

مقتل سائق توك توك على يد آخرين طعنا بسلاح أبيض

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارا مفاده مقتل سائق توك توك على يد آخرين طعنا بسلاح أبيض بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سائق توك بعدما اصطدم به شخصان يستقلان دراجة نارية من الخلف، وعندما نزل من المركبة للاطمئنان من عدم حدوث أي إصابات أو تلفيات في المركبة لما يعجبه أحد المتهمين كلامه، مما دفعه إلى استخراج آلة حادة وطعنة بمنطقة الرقبة وسقط على الأرض جثة هامدة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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