الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين موقع مقتل سائق توك توك في الغربية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل سائق توك توك، طعنا بسلاح أبيض على يد شخصين بالمنيرة الغربية، بعد معاتبته لهما بعدما اصطدما بـ التوك توك الخاص به أثناء سيرهما خلفه في الطريق.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وخلال معاينة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، وبها جرح نافذ في الرقبة نتيجة الطعن بأداة حادة، تسببت في وفاته في الحال.

مقتل سائق توك توك على يد آخرين طعنا بسلاح أبيض

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارا مفاده مقتل سائق توك توك على يد آخرين طعنا بسلاح أبيض بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سائق توك بعدما اصطدم به شخصان يستقلان دراجة نارية من الخلف، وعندما نزل من المركبة للاطمئنان من عدم حدوث أي إصابات أو تلفيات في المركبة لما يعجبه أحد المتهمين كلامه، مما دفعه إلى استخراج آلة حادة وطعنة بمنطقة الرقبة وسقط على الأرض جثة هامدة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بالجيزة النيابة العامة نيابة الجيزة المنيرة الغربية الجيزة
ads

الأكثر قراءة

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الخميس 13 فبراير 2025

بسام راضي: الإسكندرية تستقبل أجمل سفينة أثرية حربية في العالم "الإيطالية فسبوتشي" (صور)

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

قضية أمن دولة، الحكم بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 3 سنوات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

منوعات

المزيد

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD يحصل على تقييم 54% بموقع Rotten Tomatoes

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

HBO تكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لـ House Of The Dragon

تحذير مرعب من ناسا، كويكب ضخم يضرب الأرض ويدمر مدنا ولا يمكن وقفه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية النهارده الخميس 13 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية