السكة الحديد: 7 سلوكيات تعرض حياة ركاب القطارات للخطر

أكدت وزارة النقل أن هناك سلوكيات من بعض ركاب القطارات تؤثر على عمليات مرفق السكك الحديدية، كما تؤدى إلى تعرض حياتهم للخطر، رغم ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث شامل للسكك الحديدية باعتبارها أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين، فهي تنقل أكثر من مليون راكب يوميًا، وفي ضوء ما شهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة، حيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة لاحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه السلوكيات غير المنضبطة من بعض ركاب القطارات، الآتي:

-التسطيح بين عربات القطار.

-العبور من المعابر غير الشرعية وعدم العبور من المزلقانات القانونية التى حددتها الهيئة.

-انتقال الركاب بين الأرصفة وعدم استخدام الكبارى او الأنفاق.

-رشق الأطفال القطارات بالحجارة.

-الجلوس على المقاعد الخرسانية بمقدمة الأرصفة.

-الركوب أثناء مسير القطارات.

-الوقوف على حافة الأرصفة بالمحطات

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة وعدم تعريض حياتهم للخطروالمساءلة القانونية وكذلك المشاركة معها فى التوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة.

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