الخميس 13 فبراير 2025
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عصام كامل

ثقافة وفنون

ملف خاص عن الشاعر عماد قطري في العدد الجديد من "مصر المحروسة"

غلاف مجلة مصر المحروسة،
غلاف مجلة مصر المحروسة، فيتو

صدر حديثًا العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وتترأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

موضوعات مجلة مصر المحروسة 

في مقال لرئيس التحرير بعنوان "فلسفة الجسد في المسرح التجريبي"، تتناول تطور استخدام الجسد كأداة بلاغية وجمالية في المسرح المعاصر، وكيف أصبحت هذه اللغة تتجاوز حدود النصوص المكتوبة لتفتح آفاقا جديدة في الإبداع المسرحي.

كما يتضمن العدد مجموعة من الموضوعات الثقافية المتنوعة، المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، أبرزها باب ملفات وقضايا، وفيه يخصص مصطفى علي عمار ملفا في وداع الشاعر عماد قطري، الذي كان يمثل ظاهرة ثقافية فريدة، من خلال دعمه المتواصل للإبداع عبر مؤسسة عماد قطري الثقافية.

أما الدكتور حسين عبد البصير، فيقدم دراسة بعنوان "الطائفة النزارية وعلاقتها بمصر"، مستعرضا تاريخ هذه الطائفة الإسماعيلية وتأثيرها السياسي والفكري على الدولة الفاطمية والحركات الفكرية في العالم الإسلامي.

ويواصل أسامة الزغبي، في باب كتاب مصر المحروسة، استعراض تاريخ الحرب الأهلية الإسبانية، مع إضاءات على أسبابها وتأثيراتها المستمرة على الثقافة الإسبانية حتى اليوم.

وفي باب فن تشكيلي، تحاور سماح عبد السلام النحاتة د. سمر مجدي، الفائزة بجائزة مؤسسة فاروق حسني للفنون في مجال النحت، لتتحدث عن عملها الفائز "تلاشي"، الذي يعبر عن التحولات المستمرة في الطبيعة.

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