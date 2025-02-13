تجاوزت 5 ملايين جنيه، أسعار ومواصفات سيارات ڤولڤو XC 90

استقبل السوق المصري سيارات ڤولڤو XC 90 الـ SUV المزودة بأنظمة التكنولوجيا الذكية، وأنظمة الأمان، وجاءت بهدف تعزيز حضور للعلامات الفاخرة بمصر.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فولفو سعر السيارة ڤولڤو XC90 لتصل نحو 5.290.000 ألف جنيه ومتاحة بجميع المعارض المصرية.



وتجمع ڤولڤو XC90 بين الأداء الديناميكي والتكنولوجيا المتطورة، حيث تأتي بمحرك بنزين بسعة 1969 سي سي مزود بتقنية هجينة خفيفة ببطارية 48 فولت لتعزيز الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، ويولد المحرك قوة 250 حصانًا عند 5400-5700 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر بين 1800-4800 دورة في الدقيقة، مما يمنح السيارة تسارعًا من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة.

كما تتميز السيارة بنظام دفع كلي (AWD)، وناقل حركة أوتوماتيكي، إلى جانب نظام تعليق هوائي نشط (Active Air Suspension) الذي يوفر ثباتًا وتحكمًا فائقين، مع استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 8.1 لتر لكل 100 كم.



أما من حيث الراحة والفخامة، فتتميز XC90 بمقصورة واسعة ذات سبعة مقاعد، مع نظام تحكم في المناخ بأربع مناطق، ومقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة، وسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة. كما تأتي بنظام صوتي فاخر من (Harman Kardon)، مع نظام تنقية الصوت لخلق بيئة داخلية هادئة، ويعزز العزل الصوتي المحسن راحة الركاب، فيما توفر الشاشة المركزية قياس 11.2 بوصة بواجهة مستخدم متطورة لتجربة قيادة سلسة.



على مستوى الأمان، تقدم XC90 مجموعة من أنظمة المساعدة الذكية، بما في ذلك نظام (Pilot Assist) للمساعدة على القيادة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام مانع التصادم، مما يمنح السائق مزيدًا من الثقة على الطريق.



من الناحية التصميمية، تأتي XC90 بتحديثات خارجية وداخلية تعكس هويتها العصرية، حيث تتميز بتصميم أمامي أكثر جرأة مع شبكة محدثة وغطاء محرك منحوت، إلى جانب مصابيح LED بتصميم "Matrix" تمنح السيارة حضورًا ديناميكيًا لافتًا، كما تتوفر بعدة خيارات للألوان، من بينها الكريستال الأبيض، الأسود اللامع، الأزرق الدنيم، ولون خارجي جديد "Mulberry Red" يضفي لمسة من التميز، مع عجلات رياضية مقاس 21 بوصة تعزز من مظهرها الأنيق والرياضي.

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