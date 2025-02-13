تفاصيل الحالة الصحية لـ 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة بطريق جمصة بالدقهلية

شهد كوبري الكسارة على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية إصابة 14 شخصًا بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة بوقوع حادث انقلاب وإصابة 14 شخصًا.

أسماء المصابين في حادث كوبري الكسارة طريق جمصة

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة " محمد السيد إبراهيم، 45 سنة باشتباه خلع بالكتف اليسرى، عبد الله محمد عزمي، 20 سنة بسحجات وكدمات، مسعد ناجي سعد أحمد،31 سنة بجروح وكدمات بالجسم، السيد ناجي مسعد أحمد، 24 سنة بكدمات بالجسم، وليد سامي حسن عبد الرحمن، 30 سنة بكدمة بالصدر، محمد أحمد عبد الغني حسن، 28 سنة باشتباه كسر بالجبهة، حسن عبد العزيز محمد يوسف، 29 سنة بجرح قطعي بالرأس 7 سم، حمادة حمدي الحصري، 30 سنة بجرح بالرأس حوالي 5 سم، السيد رضا قنديل،30 سنة بجرح قطعي بأصابع اليد اليمنى، أحمد عبد العزيز محمد، 32 سنة بجرح بالجبهة 3 سم، عزيز عامر عبد الله، 35 سنة بكدمات بالرأس، الهادي الهادي هلال محمد، 40 سنة بسحجات وكدمات، حمادة سعد حسن عبد الرحمن، 30 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، محمد أحمد صبحي أحمد، 27 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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