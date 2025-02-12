الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

حبس شخصين بالإسماعيلية بتهمة النصب على المعتمرين

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

 

نصب على راغبى السفر لأداء مناسك العمرة بالإسماعيلية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمين بنطاق محافظتى"الإسماعيلية، الدقهلية") بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء مناسك العمرة من خلال الترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال تحويلها على محافظ إلكترونية بدعوى إنهاء إجراءات السفر "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن "الإسماعيلية، الدقهلية" تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة" بفحصهم فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"- مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة نصب والإحتيال على المواطنين مكافحة جرائم الأموال العامة

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