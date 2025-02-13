القبض على حنان مطاوع في الحلقة 20 من مسلسل صفحة بيضا

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل صفحة بيضا القبض على ضي “حنان مطاوع” بعد بحث طويل من الضابط إياد “سامي الشيخ”.

حيث نجح إياد وضباط الشرطة في تحديد مكان ضي وذلك بمتابعة تحركاتها في الفترة الماضية، وذهب إياد إلى المستشفى التي تجري بها مايا العملية وهناك يكتشف أن عملية مايا سيتم إجرائها في اليوم ذاته وبدأ في البحث عن ضي في كل مكان.

وبالفعل يتأكد إياد من خلال الطبيب والاستقبال أن ضي في المستشفى وتدخل مايا العمليات وبينما يبحث إياد عن ضي يكتشف أن شقيقته شيرين تأتي إليه لتلومه أنه لم يحضر موعده مع الشخص الذي ينوي التقدم لخطبتها.

ترافق شيرين شقيقها في بحثه عن ضي إلى أن يصل لغرفة مايا التي دخلتها بعد نجاح العملية، وهناك تخرج ضي من “الحمام” وتخبر إياد أنها مستعدة لأن يقبض عليها ولكن تطلب منه أن يسمح لها بأن يأتي بعلاج ابنتها للطبيب وأن يذهب معها للبنك لكي تحضر الدواء ولكنه لا يرد عليها وتأتي قوة الشرطة وتقبض عليها وسط صدمة شقيقة إياد التي تجلس إلى جوار مايا لبث الطمأنينة في قلبها.

مسلسل صفحة بيضا

ويواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It منذ بدء عرضه، محققًا نجاحًا جماهيريًّا لافتًا.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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