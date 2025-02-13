تضارب قرارات الحكومية يطيح بخريجي كليات الصيدلة.. تأخر صدور قانون مزاولة المهنة يفقد الطلاب سنة من عمرهم.. طلاب: مش عارفين احنا اتخرجنا ولا لسه بندرس.. ونقابة القاهرة: ما يحدث تعطيل مصالح

قرارات حكومية متضاربة ومستقبل ضبابي، تلك هي الصورة التي يواجهها خريجو كليات الصيدلة دفعة 2024 والدفعات القادمة، إذ باتت متعلقة بقرار حكومي من مجلس الوزراء،وهو الموافقة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

والأزمة ترجع إلى عام 2019 بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتعديل الدراسة لخريجي كليات الصيدلة بدلا من 5 سنوات لتصبح 6 سنوات، منها سنة امتياز مثل كليات الطب البشرية لتطوير المستوي المهني للطلاب،وظهرت تداعيات القرار في عام 2024-2025 وهو العام الأول لتطبيق سنة الامتياز، وسط تخبط وتجارب على الطلاب ودون وضع ضوابط لهذه السنة غير المعروف أيضا إذا كانت سنة تدريب أم سنة دراسة.

ويطالب طلاب سنة الامتياز لكليات الصيدلة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يتضمن ضوابط لسنة الامتياز الجديدة، إلا أن القانون حبيس الأدراج والوقت يمر على الطلاب، وقد بدأوا سنة الإمتياز بالفعل من أكتوبر 2024 الماضي وتنتهي في مايو المقبل.

قانون مزاولة المهنة

من جانبه قال أحد طلاب امتياز صيدلة- تحفظ على ذكر اسمه- أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمت مناقشته في مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وينص على حل مشكلات سنة الامتياز لخريجي صيدلة، إلا أن مجلس النواب أجري عددا من التعديلات على القانون وأعاده إلى الحكومة للموافقة على هذه التعديلات،وحاليا القانون في مجلس الوزراء في انتظاره الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.

وكشف لـ"فيتو"عن الوضع الحالي وأهم المشكلات التى تواجه الطلاب، وهي بدء الجامعات الخاصة في سداد أقساط المصروفات التى فرضتها على الطلاب بمبالغ ضخمة تتراوح من 70 الى 80 ألف جنيه، وتعاملت الجامعات الخاصة مع الخريجين على أنهم طلاب، كما وضعت موعد اقصي لدفع المصروفات، وإقرار غرامات مالية تزيد عن المصروفات في حالة التأخر عن السداد، ومن لا يدفع المصروفات يتم عزله من الجامعة أو لا يحصل على شهادة الامتياز، فضلا عن عدم وجود مكافآت شهرية لسنة الامتياز أسوة بكليات الطب البشري.

وتابع حديثه بأن هيئة الدواء المصرية أصدرت اللائحة التنفيذية لسنة الامتياز، وتضمنت دفع المتدربين قيمة التدريب فقط في الجامعات الخاصة لا تتعدي الـ37 ألف جنيه، إلا أن الجامعات الخاصة أقرت مبالغ سنة دراسية كاملة.

وأضاف أنه مع تبقي 4 شهور على انتهاء السنة، من المقرر أن يخضع الخريجون لامتحان مزاولة المهنة في شهر مايو القادم في 2025 ويطبق لأول مرة على هذه الدفعة، ويجب على المتقدم أن يحصل على الشهادة أولًا، قائلًا:" نحن بحكم القانون لم نحصل علي البكالوريوس ولم نحصل على شهادات تخرج "، متسائلا كيف ندخل امتحان مزاولة المهنة والذي اهم شروطه الحصول على بكالوريوس.

التكليف

وأكد أن مشكلة أخرى تواجه خريجي دفعتي 2024 و2023 وهي تكليفهم بحسب الاحتياج وذلك اثناء الدراسة وهم في الأساس دخلوا الكليات على أمل بعد التخرج لهم تكليف حكومي وحاليا تم حرمانهم من ذلك، وسيتم التكليف حسب احتياج كل جهة حكومية مشيرا إلى أن التأخر في التخرج يعطل تكليف الخريجين.

وأشار إلى ان خريجي كليات الصيدلة تقدموا بعدة شكاوي على مدار 6 شهور ماضية الى مجلس الوزراء لسرعة مناقشة القانون وخروجه للنور، لتحديد مصيرهم والرد الدائم لهم أن مجلس الوزراء يدرك أهمية المشكلة وسيتم وضعها على رأس الأولويات لحلها والحصول على وعود بالحل دون تنفيذ.

وأكد أن القانون منذ شهر أكتوبر الماضي حبيس الأدراج وتأخر إقراره تسبب في ضياع الحقوق المادية والتعليمية للطلاب، موضحا أن المجلس الصحي المصري مازال معترفا ان سنوات الدراسة 5 سنوات وليس 6 سنوات، ويتعامل مع دفعة 2024 على أنهم خريجون بينما الجامعات تتعامل معهم على أنهم طلاب.

وطالب خريجو دفعة صيدلة 2024 بسرعة الموافقة على القانون من مجلس الوزراء، وإقراره من مجلس النواب لضمان حقوق الخريجين.

نص القانون

من جانبها قالت الدكتورة أمل كمال عضو مجلس نقابة صيادلة المنيا، أن الإسراع في تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة قبل انتهاء السنة التدريبية الامتياز في يونيو القادم سوف يساعد في تطبيق القانون عليهم واعتبار هؤلاء الطلبة خريجين وليسوا طلاب.

وينص القانون على ان تكون السنوات الدراسية لطلاب الصيدلة 5 سنوات ويحصل على سنة تدريب في اى صيدليات أو جهات حكومية أو مصانع أدوية، مضيفة أن التأخير يحرم طلاب هذه السنة من مميزات اعتبارهم خريجين لانه لن يطبق بأثر رجعي، ويحرم طلاب دفعة 2024 من تطبيق القانون القديم أو الجديد عليهم بينما تطبيقه يجعل طلاب الصيدلة مثل أقرانهم من خريجي كليات طب أسنان وطب بشري ويعتبرهم خريجين ثم يحصلون على سنة الامتياز، ثم ترخيص مزاولة المهنة ويحصلون على مكافأة مادية مثل باقي الكليات الطبية سواء طب بشري أو أسنان، كما يحصلون على شهادة تخرج مكتوب فيها بكالوريوس " فارم دي " اى دراسة 6 سنوات، وليس علوم صيدلانية 5 سنوات.

وأكدت لـ"فيتو " ان آخر دورة تدريبية في السنة الامتياز في شهر يونيو القادم، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب في مرحلة ضبابية ومصيرهم متعلق بالاسراع في تطبيق القانون.

تعطيل مصالح

بدوره قال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة لـ"فيتو" إن سنة الامتياز تسببت في تعطل مصالح الخريجين وتأخر دفعة وضياع سنة كاملة تم فيها حرمانها من العمل والسفر للخارج وتوفير عملة صعبة للبلد، مشيرا إلى أن هذه السنة الدراسية كانت بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ولكن ليس على حساب سنة من عمرهم.

وقال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية: إن ما تقدمت به نقابة الصيادلة فيما يتعلق بسنة الامتياز هو فرضها بعد التخرج، وبعد إصدار تصريح مزاولة المهنة ولكن قبل تعيين الخريج يمكن الحصول على سنة الامتياز.

وأشار لـ"فيتو " أن ما حدث الآن هو تخرج دفعة سنة 2024 وعند الحصول على شهادة التخرج فوجئوا بأن الجامعات تعاملت معهم على أنهم طلاب، وليسوا خريجين على الرغم أن سنة التدريب ليست مقتصرة على مكان واحد فقط، بل يتم تدريبهم كل شهر ونصف في جهة مختلفة.

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