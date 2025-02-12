انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 12 فبراير

افتتح معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات مؤتمره السنوي لعام 2025 تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة الذي أعلن انطلاق فعالياته على مدار يومي 12 و13 فبراير.

إفتتاح المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025: أفق جديد للابتكار العلمي في الصحة والممارسات الطبية



بدأ الحفل بكلمة ألقاها الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، حيث رحب بالسادة الحضور من العلماء والباحثين والمختصين في مجالات الطب والبحث العلمي، معبرًا عن سعادته بتجمعهم في هذا الحدث السنوي المهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية.

وأشار سيادته إلى أن المؤتمر هذا العام يمثل فرصة هامة لعرض أحدث التطورات في مجال البحث العلمي والطبي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر والعالم. حيث أننا اليوم بصدد مناقشة قضايا بالغة الأهمية تتعلق بتشخيص الأمراض المبكر، واستخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي في مجال الجراحة والعلاج. وأكد على أن البحث العلمي هو حجر الزاوية في تقدم المجتمعات، وأن المعهد سيواصل السعي لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال.



وأضاف: "أود أن أوجه جزيل الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، سواء من المتحدثين أو الحضور، على دعمهم المتواصل لجهود البحث العلمي في معهد تيودور بلهارس للأبحاث. إن شراكتنا مع المؤسسات المحلية والدولية تعكس التزامنا بالارتقاء بالبحث العلمي على كافة الأصعدة، ونحن واثقون أن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز المعرفة وتطوير الحلول الطبية المستقبلية."



شهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، حيث ألقيت كلمات افتتاحية من قبل كل من الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسعادة السفير الألماني في مصر يورجن شولتس، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة وكذلك اللواء طبيب دكتور طارق النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق.



كما شهد الحفل حضور لفيف من السادة رؤساء المعاهد والمراكز البحثية، حيث شرف الحفل بحضور كل من منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومحمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، وعبير منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومحمد جمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، وإبراهيم غياض رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.



وفي ختام الحفل، قام الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، بتكريم الشخصيات البارزة التي شاركت في المؤتمر، حيث قام بتقديم الدروع التذكارية تقديرًا لمساهماتهم القيمة في دعم وتعزيز مجالات البحث العلمي والتطور الطبي، وفي إطار الاعتراف بالجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون العلمي الدولي.



من الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025 يشهد مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من مصر وخارجها، وسيتم في جلساته مناقشة أحدث التطورات في مجال التشخيص المبكر للأمراض، بالإضافة إلى التطورات في الطب التشخيصي وابتكارات تشخيص الأمراض الطفيلية.

كما ستتناول الجلسات مواضيع هامة تتعلق بسرطان الكبد وعلاقته بفيروس سي، وتشخيص الفشل الكلوي وسرطان المثانة مبكرًا، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجال الجراحة وعلاج سرطان القولون، بالإضافة إلى مناقشات حول زراعة الكبد والتطورات في مجال المناظير، وكذلك تطبيقات التكنولوجيا النانوية في تشخيص الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى استخدامها في التخلص من الملوثات البيئية.

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