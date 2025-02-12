دراما رمضان 2025، طرح البرومو الرسمي لمسلسل شهادة معاملة أطفال (فيديو)

طرحت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ الفنان محمد هنيدي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة.

وخلال البرومو، يظهر محمد هنيدي، بشخصية المحامي التي يجسدها في الأحداث، وأخرى يفيق من غيبوبته، كما تضمن البرومو لقطات كوميدية خاطفة وإفيهات من «هنيدي».

بوستر مسلسل شهادة معاملة أطفال



وكانت قد طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل شهادة معاملة أطفال، للفنان محمد هنيدي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهر محمد هنيدي، يتوسط بوستر المسلسل وهو يمسك سيجار في يده، وبجواره أبطال المسلسل.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

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