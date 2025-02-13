إنجاز وطني 100 %، شاهد مراحل إنتاج المدرعات داخل مصنع قادر

مصنع قادر، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا يستعرض عملية تصنيع المدرعات داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الإنتاج الحربي في مصر، حيث يسلط الضوء على القدرات التصنيعية المتقدمة التي تمتلكها الدولة في هذا المجال.

ويبرز الفيديو مراحل إنتاج المدرعات المصرية التي تتم وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى تصديرها إلى عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات العسكرية المصرية.

ويأتي هذا الفيديو في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية ودعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.