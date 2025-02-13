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أخبار مصر

إنجاز وطني 100 %، شاهد مراحل إنتاج المدرعات داخل مصنع قادر

مصنع قادر، فيتو
مصنع قادر، فيتو
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مصنع قادر، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا يستعرض عملية تصنيع المدرعات داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة، أحد قلاع الإنتاج الحربي في مصر، حيث يسلط الضوء على القدرات التصنيعية المتقدمة التي تمتلكها الدولة في هذا المجال.  

ويبرز الفيديو مراحل إنتاج المدرعات المصرية التي تتم وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى تصديرها إلى عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات العسكرية المصرية.  

ويأتي هذا الفيديو في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية ودعم الاقتصاد الوطني.

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