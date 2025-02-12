الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إثيوبيا

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع الجالية المصرية في اثيوبيا، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، بأعضاء الجالية المصرية المقيمين في إثيوبيا، في إطار زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

أكد عبد العاطي، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا برعاية مواطنيها في الخارج، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وعنصرًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية.

كما شدد على أن الوزارة، عن طريق السفارة المصرية في أديس أبابا، تعمل باستمرار على متابعة أوضاع الجالية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتوفير الخدمات القنصلية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز ارتباط الجاليات بالخارج بالوطن، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات المختلفة المقدمة للمصريين في الخارج خاصة الفرص الاقتصادية والاستثمارية داخل مصر، فضلًا عن مبادرات دعم تعليم أبناء الجاليات المصرية والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية ورقمنتها، والتي تهدف إلى تسريع الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات القنصلية وتسهيل الإجراءات للمواطنين المصريين بالخارج. 

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تطوير منظومة الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

كما أكد الوزير أن السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تشهد تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات الجاليات المصرية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا التي تشغل أبناء الجالية المصرية في إثيوبيا، حيث استمع الوزير إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تذليل أي عقبات تواجه الجالية، وتعزيز قنوات التواصل من خلال السفارة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اثيوبيا العاصمة الاثيوبية عبد العاطي اديس أبابا إصدار الوثائق الرسمية

مواد متعلقة

نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (صور)

وزير الخارجية أمام الاتحاد الإفريقي: موقف مصر راسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

تثمين دور مصر الريادى في أفريقيا، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيفواري

ads

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

مصرع 3 وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا (صور)

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

منوعات

المزيد

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

هل يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته أنا بحبك؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

المزيد
الجريدة الرسمية