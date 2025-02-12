مروان محسن يعود للتسجيل في الدوري الممتاز بعد غياب 14 شهرا

نجح مروان محسن مهاجم فريق الجونة في إنهاء صياما طويلا عن هز الشباك دام 14 شهرا، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الجونة على الإسماعيلي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء.

مروان محسن يعود لهز الشباك في الدوري عبر مرمى الإسماعيلي

وسجل مروان محسن أول أهدافه مع الجونة منذ انضمامه في شهر يناير الماضي بعدما هز شباك الإسماعيلي في الدقيقة 47 من عمر لقاء الفريقين بالجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري، اليوم الأربعاء.

وأحرز مروان محسن هدفا غائبا منذ أن هز شباك سيراميكا كليوباترا مع فريقه السابق مودرن سبورت يوم 14 ديسمبر 2023 في الدوري المصري.

وتعرض اللاعب صاحب الـ35 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في العام الماضي.

أرقام مروان محسن في الدوري المصري الممتاز

ورفع مروان محسن رصيده إلى 57 هدفا في الدوري المصري بقمصان 5 أندية وهي الأهلي والإسماعيلي وبتروجت ومودرن سبورت والجونة.

ورفض مروان محسن الاحتفال بعد هز شباك فريقه الأسبق الإسماعيلي.

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