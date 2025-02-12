سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق هائل اندلع داخل معرض أهلا رمضان في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معرض أهلا رمضان بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل معرض أهلا رمضان بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على حريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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