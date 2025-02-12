نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي الموسم المقبل

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن أحد أبرز نجوم ليفربول الإنجليزي لا يمانع في الانتقال إلى نادي النصر السعودي في الموسم المقبل.

3 نجوم تنتهي عقودهم مع ليفربول

وهناك 3 لاعبين في ليفربول تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري، هم: محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، ولم تدخل إدارة "الريدز" في مفاوضات جدية معهم حتى الآن لتمديد عقودهم ما يمهد، بشكل كبير، إلى رحيلهم، حيث ارتبط اسم صلاح بالانتقال للهلال السعودي، فيما ارتبط أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

نونيز منفتح على اللعب للنصر السعودي

وعبر حسابه على منصة "يوتيوب" كشف فابريزيو رومانو عن كواليس صفقة يريد النصر التعاقد معها الموسم المقبل من ليفربول لكي ينضم إلى الكولومبي جون دوران، الذي ضمه "العالمي" في الميركاتو الشتوي الأخيرة، قادمًا من أستون فيلا.

وأكد رومانو أن اللاعب المستهدف من ليفربول هو الأوروغواياني داروين نونيز، موضحًا أن النصر كان يريد التعاقد مع نونيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن ليفربول رفض ذلك، وفضَّل استمرار مهاجمه.

وبحسب الصحفي الموثوق، فإن "الاتفاق على التفاصيل المالية كان قريبًا جدًا بين جميع الأطراف المعنية، ورغم ذلك لم تكتمل الصفقة في النهاية".

وأوضح أن أسباب رفض ليفربول بيع نونيز إلى النصر تمثلت في عدم وجود بديل، وعدم وجود خطط لدفع مبالغ زائدة، بالإضافة إلى احترام خطط المدرب الهولندي آرني سلوت، مع صيف مزدحم قادم.

وشدد رومانو في حديثه على أن نونيز منفتح على الرحيل والانضمام للنصر السعودي.

ولايحظى داروين نونيز بفرصة المشاركة الأساسية مع ليفربول، حيث لا يعتبره سلوت من الأساسيين في تشكيلته، ويدفع به دائمًا من على مقاعد البدلاء.

أرقام نونيز مع ليفربول

نونيز البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى ليفربول في صيف 2022، قادمًا من صفوف بنفيكا.

ومنذ الانضمام إلى "الريدز" سجل نونيز 39 هدفًا، وصنع 22 أخرى، خلال 128 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن المهاجم الأوروغوياني، اكتفى بتسجيل 6 أهداف، وصناعة 5 أخرى، خلال 32 مباراة مع العملاق الإنجليزي، في الموسم الرياضي الحالي.

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