نقابة الصحفيين بالإسكندرية وبيت العائلة: ندعم موقف الدولة مع فلسطين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين، بيانا أكد فيه دعمه وتأييده للمواقف والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وثمن المجلس روح الاصطفاف الوطني خلف القيادة المصرية، في دعم الموقف الرسمي للدولة، والذي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي.

بيت العائلة بالإسكندرية: نقف خلف قيادتنا

وفي اجتماع لبيت العائلة بالإسكندرية برئاسة الدكتور إبراهيم الجمل الأمين العام لبيت العائلة فرع الاسكندرية، والقس بولس عوض الأمين المساعد للفرع، والقس يوحنا رمزى المنسق العام للفرع.

وأكد المجتمعون الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ويصطف خلف القيادة المصرية الرشيدة لرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن وأي دولة أخرى.

واستنكر الدكتور إبراهيم الحمل، افتراء المغرضين وأعداء مصر وقولهم إن الدولة المصرية لم تفعل شيء للقضية الفلسطينية، برغم أن مصر على مدى السنوات هى أول من يهتم بالقضية الفلسطينية وساهمت بشكل كبير فى هذا وقدمت كثير من المساعدات وحاليا تقف مصر كحائط سد منيع ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر.

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