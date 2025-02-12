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رياضة

3 أساطير بالدوري الإنجليزي يرشحون محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

رشح 3 أساطير من الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم الدولي المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور للفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة، بالنظر إلى الأداء المذهل الذي يقدمه اللاعبان في الموسم الجاري.

محمد صلاح وفينيسيوس جونيور أبرز المرشحين للكرة الذهبية 

حيث اختار تيري هنري وجيمي كاراجر وميكا ريتشاردز، الثنائي محمد صلاح وفينيسيوس جونيور في صدارة المرشحين لخلافة الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

ورغم أن عقده الحالي ينتهي في الثلاثين من يونيو للعام الجاري 2025، إلا أن صلاح يقدم موسمًا استثنائيًّا، بتسجيله 26 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة في 34 مواجهة خاضها مع ليفربول عبر مختلف المسابقات.

ويبدو محمد صلاح في طريقه إلى قيادة ليفربول نحو موسم مثالي، حيث يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، إلى جانب تأهله المباشر لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، باحتلاله قمة الترتيب في مرحلة الدوري برصيد 21 نقطة.

من جانبه، يواصل فينيسيوس جونيور التألق منذ موسم 2023-24، حيث يقدم أداءً مثيرًا مع ريال مدريد، بتسجيله 16 هدفًا وتقديم 11 تمريرة حاسمة في 30 مباراة هذا الموسم، كان آخرها قيادة النادي الملكي للفوز خارج قواعده على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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